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«Он наконец-то начал больше бросать». THW — об игре Панарина на старте сезона

«Он наконец-то начал больше бросать». THW — об игре Панарина на старте сезона
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Журналист Лукас Стандель в статье на сайте The Hockey Writers оценил игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Хотя он больше известен как распасовщик, Артемий Панарин в этом сезоне начал наконец-то больше бросать. Он лидирует в «Рейнджерс» с 12 бросками после первых трёх игр. Это хороший знак, поскольку у Панарина смертельный бросок, который он недостаточно использовал в прошлом. Он легко мог бы стать игроком, забивающим 30 голов и набирающим более 95 очков, если бы просто чаще бросал. Его звено с Филипом Хитилом и Алекси Лафреньером продолжает выглядеть очень хорошо и стало лучшим в команде в начале сезона.

Панарин находит свободное пространство на льду и бросает при каждой возможности. Если он сможет продолжать играть в таком темпе до конца сезона, он станет ещё более опасным игроком и сделает «Рейнджерс» ещё более атакующей командой, чем сейчас. Панарин готов оставить прошлый сезон позади и двигаться вперёд», — сказано в статье.

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