Атанасов покинул лёд после удара коленом от Прохоркина, форвард «Сибири» получил 2 минуты

В Нижнем Новгороде проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимает новосибирскую «Сибирь». После второго периода счёт равный 3:3.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
В конце второй двадцатиминутки нападающий «Сибири» Николай Прохоркин коленом встретил форварда хозяев Василия Атанасова. После столкновения нападающий «Торпедо» ушёл в раздевалку. Судьи выписали капитану сибиряков две минуты штрафа за подножку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем сезоне Николай Прохоркин сыграл 18 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. На счету Василия Атанасова 19 матчей и 18 (10+8) результативных баллов.
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