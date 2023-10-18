Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Сибирь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Атанасов покинул лёд после удара коленом от Прохоркина, форвард «Сибири» получил 2 минуты

Атанасов покинул лёд после удара коленом от Прохоркина, форвард «Сибири» получил 2 минуты
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимает новосибирскую «Сибирь». После второго периода счёт равный 3:3.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 5
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Фирстов, Силаев) – 01:20 (5x4)     1:1 Климович (Бек, Ахияров) – 11:04 (5x5)     2:1 Сизов (Белевич, Ураков) – 26:34 (5x5)     3:1 Атанасов (Летунов) – 31:17 (4x5)     3:2 Бутузов (Прохоркин) – 34:59 (5x5)     3:3 Андреофф (Бек, Прохоркин) – 37:24 (5x3)     4:3 Фирстов (Ларионов, Орлов) – 42:07 (5x5)     4:4 Бек (Аланов, Бутузов) – 59:43 (6x5)     4:5 Прохоркин – 65:00    

В конце второй двадцатиминутки нападающий «Сибири» Николай Прохоркин коленом встретил форварда хозяев Василия Атанасова. После столкновения нападающий «Торпедо» ушёл в раздевалку. Судьи выписали капитану сибиряков две минуты штрафа за подножку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне Николай Прохоркин сыграл 18 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. На счету Василия Атанасова 19 матчей и 18 (10+8) результативных баллов.

Материалы по теме
Щитов: в КХЛ комбинационный хоккей показывают «Северсталь», «Торпедо» и «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android