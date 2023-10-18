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«Мы не успеваем восстанавливаться». И. о. главного тренера «Барыса» о поражении от «Лады»

«Мы не успеваем восстанавливаться». И. о. главного тренера «Барыса» о поражении от «Лады»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал гостевое поражение от «Лады» (1:2).

«Мы прозевали начало, пропустили гол. Второй гол — недосмотрели на пятаке. А так в принципе играли неплохо. Команде нужно прибавить в функциональном состоянии. Сейчас игры идут через день — так у всех — но мы не успеваем восстанавливаться. Поэтому есть такие перепады: один матч нормально сыграем, а другой… Там недосмотрел, там недодержал. Эти всё из-за того, что нет полноценного восстановления», — приводит слова Мамбеталиева сайт КХЛ.

В следующей игре Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» сыграет дома с «Авангардом». «Барыс» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 20 октября.

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