«Команда находится не в оптимальной форме». Браташ — о победе «Лады» над «Барысом»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над «Барысом» (2:1).

«Команда находится не в оптимальной форме, на это есть объективные причины: очередные травмы ведущих игроков и наши выезды — особенно последний, на Дальний Восток. Но ничего страшного, все играют в таком графике. Я ни в коем случае не жалуюсь, просто объясняю, почему команда не в оптимальной форме и ведущие игроки не показывают того хоккея, на который способны. Но тем ценнее очки и победы, которые мы добываем в этом состоянии.

Я бы не сказал, что в третьем периоде мы играли от обороны. Честно скажу, мы на третий период план игры не меняли. Просто соперникам нужно было отыгрываться, они добавили в активности и вынудили нас обороняться. Игрой Александра Трушкова я доволен», — приводит слова Браташа сайт КХЛ.

В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Авангардом». «Барыс» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 20 октября.