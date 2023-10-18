Козырев — о поражении с 2:0 в матче с «Динамо»: увы, силёнки закончились

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог проигранного матча с московским «Динамо» (2:3 Б). Напомним, череповецкий клуб упустил преимущество в две шайбы.

«Начало матча было за нами, мы хорошо играли и повели в счёте, но, увы, у нас потом силёнки закончились, и в результате мы уступили. Я не скажу, что «Динамо» задавило нас в третьем периоде. У нас получилось так, что мы опаздывали и дали сопернику возможность принимать шайбу, и соответственно, преимущество перешло к «Динамо», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет дома с «Ладой» 23 октября. «Северсталь» примет дома «Салават Юлаев» 20 октября.