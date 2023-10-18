Главный тренер «Северстали» объяснил, почему команде не удаётся собрать победную серию

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после поражения от московского «Динамо» (2:3 Б) ответил на вопрос, почему череповецкому клубу не удаётся собрать длинную победную серию.

«Никак не удаётся нам собрать длинную победную серию, хотя есть отдельные очень яркие победы? Это происходит из-за того, что у нас очень много молодых игроков. Надо просто пережить.

Грудинин и Пестерев в большинстве? Я бы не сказал, что Грудинин сегодня сильно ошибался. Все ошибаются. А относительно доверия, то я доверяю всем без исключения игрокам, кто у нас находится в расположении команды. Это наш стиль – мы доверяем, готовим и развиваем молодых игроков. Я и дальше буду им доверять. Они чувствуют это и потому играют. На сегодняшний момент Володя – это тот игрок, который может решить. У нас и Тимур Муханов сегодня забросил шайбу. У них есть все навыки для того, чтобы играть в большинстве, поэтому они его и играют.

Игра Пестерева ни в коем случае не стала для нас откровением. Мы его готовили с лета. Он хорошо себя показал в «Алмазе», а наша команда МХЛ играет примерно в том же стиле, как и мы, поэтому переход игроков из МХЛ в КХЛ происходит безболезненно.

Не первый раз в сезоне уступили в счёте – это негативное следствие доверия молодым? Ни в коем случае. Тут правильно сказали, что у нас есть замечательные матчи. Надо просто набраться терпения и немного подождать», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.