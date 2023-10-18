Кудашов тремя словами охарактеризовал игру «Динамо» в начале матча с «Северсталью»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил волевую победу над «Северсталью» (3:2 Б).

«Начало, удаления, реализация. Наверное, вот так можно сказать. Но вовремя включились, провели перестановки и есть повод поблагодарить команду за характер, потому что вытащили игру.

Слишком надолго угодили в психологический нокдаун после пропущенных голов? Я больше вам скажу – за первый период мы не создали ни одного момента. Не знаю статистики, но, по-моему, мы два броска сделали, это по нашим подсчётам. Опять же учимся и делаем выводы.

Уже не первый раз в сезоне игра радикально улучшилась с того момента, когда перешли на игру в три звена? Объясню, почему так происходит. Во-первых, у игроков получается совсем другой ритм. Многие игроки недоигрывают своё игровое время, и поэтому, когда они начинают играть в три звена, они сразу чувствуют себя намного комфортнее. Они получают больше игрового времени, а пауз — меньше. У нас вот так и получается. А те, кто не играл в третьем периоде, они закрыли всё меньшинство в конце матча, а остальные наконец вошли в тот ритм, который и принёс результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.