Главный тренер московского «Динамо» объяснил свою веру в забившего победный буллит Пакетта

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победного матча с «Северсталью» (3:2 Б) оценил игру нападающего бело-голубых Седрика Пакетта.

«Пакетт в овертайме опять не забил свой вернейший момент, но я выпустил его на серию буллитов, где он стал героем? Он ещё и во втором периоде не забил. Если вы помните, у него и там был момент. Не такой явный, но сбоку выходил. Но вы понимаете, у хоккеистов бывают вот такие периоды – одна игра, несколько игр, три-пять игр, иногда затягивается – когда не идёт игра. Если бы хоккеист, например, Седрик, был каким-то новичком и мы бы не знали уровень его игры, не видели его на тренировках, тогда можно было бы рассуждать.

Здесь та ситуация, когда сейчас у него не получается, но всё равно рано или поздно это получится. Мы все помним по себе, когда ещё были игроками – сегодня не идёт, завтра не идёт, может быть, послезавтра ещё хуже пойдёт – но всё равно настанет период, когда к тебе всё вернётся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.