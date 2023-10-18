Кудашов: сейчас у нас в лиге две такие команды, которые другие — «Северсталь» и «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:2 Б) назвал череповецкий клуб и «Торпедо» командами, которые отличаются от остальных по стилю игры.

«Наверное, две команды в лиге у нас сейчас такие – это «Северсталь» и «Торпедо», которые другие. Они не шаблонные, они не стандартные. Но всё равно команды в лиге уже подбирают ключи и к таким соперникам, и сами меняются, потому что всегда новое оно хорошо работает на моменте, а потом уже приспосабливаются.

Точно не скажу, что нам с ними играть удобно. «Торпедо» нам семь забило, сегодня еле отыгрались, и в Череповце такой же сложный матч был, который мог в любую сторону сложиться. Да и вообще это раньше у нас мог быть шаблон, что вот эта команда слабая, но сейчас такого нет. Неважно, с кем ты играешь – иногда с номинальными грандами играть легче, чем с такими командами. И это не из-за того, что ты недонастроился, а из-за того, что все ровно играют.

Такие команды неудобны из-за того, что когда игроки тренируются и бóльшую часть матчей играют против определённых команд, где происходят предсказуемые действия в зонах, тогда становится легче играть. А здесь действия нестандартные, поэтому нужно и свой IQ включать и читать игру. Но, как я уже сказал, потихоньку команды приспосабливаются и находят противоядие.

Мог ли мой защитник, оказавшись в ситуации Грудинина, начать сохранять шайбу вместо того, чтобы её выкинуть? Я не хочу рассуждать о философии других. Тренеры объясняют. Они получают удовольствие, эстетично играют – это и удовольствие и для болельщиков, и для себя. Но мы тоже стараемся играть. Я ни в коем случае не заставляю защитников или нападающих просто бросать и бежать за ней. Всё меняется. И я больше скажу, что ни одна команда не выиграет только от обороны. Всё поменялось, и хоккей поменялся. Все стараются контролировать шайбу, просто кто-то играет чуть проще, кто-то — чуть сложнее. Но тем не менее уже все стараются контролировать и играть в атаке. А у кого что получается, и кто на чём делает акцент, я это не буду комментировать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.