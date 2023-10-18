Кудашов: удаление Никонова? Это не про возраст. Это про ответственность

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Северсталью» (3:2 Б) прокомментировал удаление нападающего бело-голубых Андрея Никонова.

«Никонов второй год подряд продолжает удаляться из-за всё ещё молодого возраста или это у него такой характер? В последнем удалении не было никакого характера. Какой там характер?

Он поддался на провокацию? Да, вы правильно тут говорите. И я не могу сказать, что это молодость. Молодость – это когда ты совершил один раз, потому что не знаешь, как себя вести в такой ситуации. А тут… Ему 20 лет, я всё равно его считаю уже зрелым игроком. Он понимает, что делает. Это в первую очередь про ответственность», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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