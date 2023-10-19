Тарасенко на пятой минуте забил гол «Вашингтону» и вывел «Оттаву» вперёд в матче НХЛ

В эти минуты в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В эти минуты проходит первый период. Счёт – 1:0 в пользу хозяев. Единственный на данный момент гол в этой встрече забил российский нападающий Владимир Тарасенко.

Для Тарасенко этот гол стал вторым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету три результативные передачи. Всего за карьеру в лиге россиянин принял участие в 678 матчах, в которых записал в свой актив 272 гола и 307 результативных передач.

На данный момент «Оттава» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, записав в свой актив четыре очка. «Вашингтон», в свою очередь, занимает 13-е место, набрав два очка.