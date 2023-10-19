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Малкин обошёл Могильного в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Малкин обошёл Могильного в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ
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37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (идёт первый период) и обошёл Александра Могильного в списке лучших российских снайперов НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первые шесть мест лучших российских снайперов НХЛ выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин – 822 гола.

2. Сергей Фёдоров – 483.

3. Евгений Малкин – 474.

4. Александр Могильный – 473.

5. Илья Ковальчук – 443.

6. Павел Буре – 437.

У Малкина шесть (3+4) очков за четыре игры — и для него это лучший старт сезона НХЛ с 2018 года. Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1067 матчах, в которых записал в свой актив 474 гола и 762 результативные передачи.

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