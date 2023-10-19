Форвард «Виннипега» Виларди пропустит от четырёх до шести недель из-за растяжения связок

Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс сказал, что нападающий Габриэль Виларди, как ожидается, пропустит от четырёх до шести недель из-за растяжения медиальной коллатеральной связки правого колена, сообщает ESPN.

24-летний хоккеист получил травму, упав после подножки от нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Блейка Лизотта в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ в Виннипеге, который закончился победой гостей со счётом 1:5. Лизотт за это был удалён на две минуты.

«Всё могло быть намного хуже, ему могла бы потребоваться операция, и тогда он бы выбыл на долгое время. Даже восстановление после этого становится гораздо более напряжённым. Так что можно считать, что растяжение было лучшим возможным сценарием. Я сильно переживаю за него. Габриэль — важная часть нашей команды», — сказал Боунесс.

На счету Виларди одна результативная передача в трёх матчах этого сезона. В июне форвард был обменян из «Лос-Анджелеса» в «Виннипег», а в июле подписал с «Джетс» двухлетний контракт на сумму $ 6,875 млн.