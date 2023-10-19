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Бросок Овечкина попал в голову Зуба, российский защитник получил рассечение

Бросок Овечкина попал в голову Зуба, российский защитник получил рассечение
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Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб получил рассечение после броска соотечественника, форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с близкого расстояния.

После броска Зуб упал на лёд, но после этого смог подняться самостоятельно и уйти в раздевалку.

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Сам матч завершился разгромной победой «Оттавы» со счётом 6:1. Зуб в этой встрече забросил одну шайбу. Овечкин, в свою очередь, отметился результативной передачей.

«Оттава» одержала третью победу подряд в НХЛ. «Вашингтон», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Вашингтон» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

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