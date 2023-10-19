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Впервые за карьеру в НХЛ у Овечкина 0 бросков в створ ворот в двух матчах подряд

Впервые за карьеру в НХЛ у Овечкина 0 бросков в створ ворот в двух матчах подряд
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Сегодня, 19 октября, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Оттаве Сенаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий Александр Овечкин в данном матче не нанёс ни одного броска в створ ворот. Впервые за карьеру в НХЛ 38-летний хоккеист не смог попасть по воротам два матча подряд (первый матч был против «Калгари» (3:2 – по буллитам).

В прошлом сезоне нападающий сыграл 73 матча, забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи. В нынешнем Овечкин провёл уже 3 матча, отметившись голевой передачей.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Грейг, Жозеф) – 04:28     2:0 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 12:29 (pp)     2:1 Карлсон (Овечкин, Уилсон) – 18:54     3:1 Норрис (Батерсон) – 21:47     4:1 Зуб (Сандерсон, Тарасенко) – 24:46     5:1 Жиру (Шабо, Штюцле) – 35:47     6:1 Сандерсон (Штюцле, Жиру) – 51:48    
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