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Впервые за карьеру в НХЛ у Овечкина 0 бросков в створ ворот в двух матчах подряд

Сегодня, 19 октября, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Оттаве Сенаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий Александр Овечкин в данном матче не нанёс ни одного броска в створ ворот. Впервые за карьеру в НХЛ 38-летний хоккеист не смог попасть по воротам два матча подряд (первый матч был против «Калгари» (3:2 – по буллитам).

В прошлом сезоне нападающий сыграл 73 матча, забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи. В нынешнем Овечкин провёл уже 3 матча, отметившись голевой передачей.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.