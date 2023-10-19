Спенсен Карбери — об игре «Вашингтона»: мы действительно сейчас испытываем трудности

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсен Карбери прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Мы действительно сейчас испытываем трудности с точки зрения того, что у нас много парней, которые ищут свою игру в начале сезона, и пока не находят ее… Обычно это несколько человек, но у нас их больше, чем можно было бы назвать нормальным», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.

После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).