Спенсен Карбери — об игре «Вашингтона»: мы действительно сейчас испытываем трудности
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсен Карбери прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:6) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Мы действительно сейчас испытываем трудности с точки зрения того, что у нас много парней, которые ищут свою игру в начале сезона, и пока не находят ее… Обычно это несколько человек, но у нас их больше, чем можно было бы назвать нормальным», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).
В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.
После трёх матчей «Вашингтон» занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).
НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Грейг, Жозеф) – 04:28 2:0 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 12:29 (pp) 2:1 Карлсон (Овечкин, Уилсон) – 18:54 3:1 Норрис (Батерсон) – 21:47 4:1 Зуб (Сандерсон, Тарасенко) – 24:46 5:1 Жиру (Шабо, Штюцле) – 35:47 6:1 Сандерсон (Штюцле, Жиру) – 51:48
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