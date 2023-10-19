«Вашингтон» потерпел крупнейшее поражение в НХЛ за последние полтора года

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Поражение с разницей в пять шайб стало самым крупным для «Кэпиталз» за последние 19 месяцев. В конце марта 2022-го столичная команда проиграла «Каролине Харрикейнз» с тем же счётом — 1:6. Тот матч состоялся 29 марта 2022 года и проходил на домашней арене «столичных». За весь прошлый сезон, несмотря на итоговое непопадание в плей-офф, «Кэпиталз» ни разу не проигрывали больше чем в четыре шайбы.

«Вашингтон» начал текущий сезон с двух поражений в трёх матчах, а единственная победа была одержана в серии послематчевых бросков. Пост главного тренера «Кэпиталз» занимает Спенсер Карбери, для которого нынешний сезон является дебютным в роли главного тренера клуба НХЛ.