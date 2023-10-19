Смит: Тарасенко хорошо играет без шайбы и вознаграждается за это при игре с ней

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит высказался об игре нападающего Владимир Тарасенко, а также рассказал о состоянии другого нападающего, Артёма Зуба.

Сегодня, 19 октября, «Оттава» разгромила «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тарасенко отметится голом и предголевой передачей, Зуб — только голом.

«Тарасенко хорошо играет без шайбы и вознаграждается за это при игре с шайбой. Он отлично себя чувствует. Сегодня мы выпускали звено Крэйга, Тарасенко и Жозефа против первого звена соперника, и они проделали чертовски хорошую работу. К тому же забили.

Никаких новостей по Зубу пока нет. Мы вели в счёте, поэтому, естественно, убрали его с матча. Надеюсь, с ним всё в порядке. Его пара с Сандерсоном играет очень солидно по всей площадке», — приводит слова Смита официальный сайт «Оттавы».

Во время матча Зуб получил рассечение после броска нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с близкого расстояния. Зуб упал на лёд, но смог самостоятельно подняться и уйти в раздевалку.