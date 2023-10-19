Третьяк: у хоккея и бокса очень много общего, эти виды спорта — для настоящих мужчин

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что общего между хоккеем и боксом, и отметил плюсы занятия этими видами спорта. Федерации бокса и хоккея России подписали соглашение о взаимодействии, которое, в частности, предусматривает обмен опытом в рамках тренировочного процесса спортсменов.

«У хоккея и бокса очень много общего, эти виды спорта — для настоящих мужчин. Они требуют смелости, воли к победе, умения держать удар, а также способности превзойти соперника — в технике, тактике, обученности. Хоккей и бокс способствуют не только гармоничному физическому развитию, но и нравственному воспитанию личности.

Оба вида спорта закаляют характер, приучают человека ставить высокие цели и идти к вершине, а также прививают правильную психологию, привычку к труду, дисциплине. Чем больше соотечественников, в том числе молодых, будут активно вовлечены в занятия хоккеем и боксом — тем лучше для нашей страны. Даже если спортсмены не станут профессионалами, они превратятся в настоящих мужчин, в смелых граждан с сильным характером, в людей, умеющих добиваться результата в самых разных сферах деятельности», — цитирует Третьяка ТАСС.