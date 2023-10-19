Коростелёв: «Северсталь» показывает игру на гораздо более лучшее место в турнирной таблице

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв высоко оценил игру череповецкой команды в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ.

«Игра в Нижнем Новгороде была близка к совершенной? Сто процентов. Мы и в Сочи показали классную игру, когда смогли выиграть 10:1. В других матчах не удалось забить столько голов, хотя также демонстрировали ту игру, которую и хотим показывать. В матче с «Торпедо» как раз получилось реализовать созданные моменты. Теперь нашей задачей является одержать несколько побед подряд.

Мы знаем, что хорошо умеем играть в хоккей. Но нужно собрать победную серию, чтобы доказать самим себе, что может выиграть несколько матчей кряду. Мы показываем хоккей на гораздо более высокое место в турнирной таблице, нежели то, что сейчас занимаем. И в концовке, и, в частности, во всём третьем периоде, надо было сыграть на результат.

Турнирное положение? Честно скажу, что нет на этом запредельной концентрации. Но та же КХЛ каждый день выкладывает в своём телеграм-канале фотографию турнирной таблицы, и хочешь – не хочешь, но всё равно посмотришь, где находится твоя команда. Мы же играем каждый отдельный матч, и повторюсь, что лично я очень жду, когда нам удастся собрать победную серию», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате» завтра в 12:00 мск.