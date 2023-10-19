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Нападающий «Северстали»: нравится, насколько качественно штаб Козырева доносит информацию

Нападающий «Северстали»: нравится, насколько качественно штаб Козырева доносит информацию
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв рассказал о работе тренерского штаба череповецкого клуба под руководством Андрея Козырева.

«В принципе во всех командах собрания проходят примерно одинаково. Просто каждый по-разному преподносит информацию: Разин подавал так, Никитин подавал иначе, Козырев по-другому. Что мне нравится с первого взгляда, а я всего три недели нахожусь в команде, так это то, насколько качественно происходит донесение информации со стороны тренерского штаба.

Абсолютно всегда происходит разбор соперника, создаётся план на игру, но, конечно, мы также пересматриваем собственные ошибки. Смотрим всё и разбираем всё, как соперника, так и себя», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате» завтра в 12:00 мск.

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