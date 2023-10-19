Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коростелёв: назовём матчи «Северстали» с «Торпедо» дерби «Тики-Таки»

Коростелёв: назовём матчи «Северстали» с «Торпедо» дерби «Тики-Таки»
Комментарии

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв заявил о противостоянии с нижегородским «Торпедо» и назвал эти матчи дерби «Тики-Таки».

«Успел ли понять, кто для «Северстали» является самым принципиальным соперником? На самом деле, наверное, до конца пока ещё это не прочувствовал. Но мне кажется, что это матчи с «Локомотивом», потому что Ярославль и Череповец близко друг к другу. Да и встречи с «Торпедо» тоже можно сюда отнести – назовём их дерби «Тики-Таки». Но вот именно такого дерби, как матчи ЦСКА и «Спартака», я пока не приметил», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате» завтра в 12:00 мск.

Материалы по теме
Игорь Ларионов прокомментировал крупное поражение «Торпедо» в матче с «Северсталью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android