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Коростелёв — об обмене в «Северсталь»: сделали с Петуниным совместную фотографию

Коростелёв — об обмене в «Северсталь»: сделали с Петуниным совместную фотографию
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв рассказал о своём обмене из «Металлурга» на нападающего Александра Петунина.

«Нас с Петуниным обменяли как раз тогда, когда «Магнитка» приехала в Череповец? К тому моменту всё уже было решено. Всё произошло очень быстро. За день до этого у меня состоялся разговор с моим агентом, а на следующий день последовал обмен.

Поменялись раздевалками после матча? Не после, а до (смеётся). За два часа до игры. Сделали с Петуниным совместную фотографию. Мы с Сашей одного возраста. Вместе никогда не играли, но вместе росли и знакомы очень давно. Мы пообщались, и нас сфотографировали. Обмен же, как мы сейчас видим, всем пошёл на пользу – включая и команды, и нас самих», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате» сегодня в 12:00 мск.

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