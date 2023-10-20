Коростелёв: ситуация в «Магнитке» подкралась нежданно-негаданно

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв заявил, что был удивлён, что он не подошёл по стилю новому тренерскому штабу «Металлурга» во главе с Андреем Разиным и в итоге был обменян в череповецкий клуб.

«Удивлён ли я, что со своим игровым стилем не подошёл Разину в «Магнитке»? Да. Очень удивлён. Ситуация подкралась нежданно-негаданно. Шёл в сезон, готовясь к нему лучше, чем когда-либо до этого. Понимал, что в предыдущем плей-офф уже был лидером «Магнитки» и в этом сезоне мне нужно закреплять свои позиции. Так себя и чувствовал в ходе предсезонной подготовки и в начале чемпионата, но потом игрового времени становилось меньше, и потихоньку начали закрадываться мысли, что положение к лучшему уже не изменится. И когда уже точно осознал, что лучше не станет, было принято решение, что надо двигаться в ином направлении.

Был ли разговор с Разиным в межсезонье о роли? Роль не должна была меняться. По планам и на сборах всё начиналось так, как оно и было, только у другого тренера. А потом начались матчи, и у меня по 9–10 минут игрового времени. Забил гол в ворота ЦСКА, но всё равно сыграл столько же. И потом постепенно понял, что ситуация не поменяется. Сейчас очень рад тому, как всё в итоге обернулось», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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