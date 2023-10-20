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Коростелёв: матч с «Магниткой» будет принципиальным, но голову точно не потеряю

Коростелёв: матч с «Магниткой» будет принципиальным, но голову точно не потеряю
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв заявил, что матч с бывшим клубом, магнитогорским «Металлургом», будет для него принципиальным.

«Матч с «Магниткой»? Лукавить не буду – этот матч будет принципиальным лично для меня. Но уже не первый раз сталкиваюсь с ситуацией, когда буду играть против бывшей команды. Поэтому спокойно отнесусь к этой игре и подготовлюсь точно так же, как и к любому другому матчу. Я больше буду рад увидеть бывших партнёров, с которыми последние несколько лет мы вместе росли в хоккейном плане. Почти чемпионской командой стали. Так её назовём. Это и будет главным фактором, а голову терять точно не буду», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:

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