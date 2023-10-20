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Коростелёв ответил на вопрос, видит ли он проблему с клюшками в современной КХЛ

Коростелёв ответил на вопрос, видит ли он проблему с клюшками в современной КХЛ
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Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв ответил на вопрос, видит ли он проблему с клюшками в современной КХЛ. Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов затронул эту проблему.

«Высказывание Ларионова про клюшки в «Торпедо»? В целом действительно стало сложнее для всей лиги. Для команд всё стало хуже, потому что клюшки банально подорожали из-за курса и введённых санкций. Конкретно у меня клюшки остались ещё с «Магнитки», поэтому проблем нет – их у меня достаточное количество. Но я вижу сейчас и понимаю со своим опытом, что у менее богатых клубов с этим вопросом есть более значительные сложности, чем у клубов нашего топового эшелона, которые идут в верхней части потолка зарплат», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:

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