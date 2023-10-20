Коростелёв: НХЛ? Надежда и мечта умирают последними, но два года точно проведу в России

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв заявил, что не оставляет надежд заиграть в НХЛ.

«Возможность вернуться а Америку? Полностью её точно не закрываю. Но сейчас у меня ещё два года контракта, включая нынешний сезон, и на данном этапе я полностью сосредоточен на своей игре в России. Мне нужно продолжать хотя бы играть так, как последние несколько недель. А там посмотрим. Впереди два года, которые я точно проведу в России. Сейчас думаю только о них.

Переживаю ли, что не сыграл в НХЛ? Переживать – неправильное слово. Не переживаю об этом, а считаю это жизненным опытом, который сделал меня только сильнее. У меня были предсезонные матчи в НХЛ. Понятно, что это совсем не то же самое, что официальная игра, но всё равно хоть что-то я понюхал там. Да, не сыграл я в НХЛ, хотя был очень близок. Но надежда и мечта умирают последними. Посмотрим, что жизнь преподнесёт в будущем.

На самом деле я бы ни на что не променял североамериканский опыт. Он вырастил меня как человека и как хоккеиста. Получил тот опыт, который сейчас помогает мне в КХЛ. Опять же, как проходить через стрессовые ситуации. Я уехал за океан в 14 лет, абсолютно один, и тогда мне было нелегко, а в итоге выработал стрессоустойчивость и прошёл взросление. Этот тот опыт, которым я пользуюсь по сей день», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате»: