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Назаров — о словах Путина: молодые таланты должны играть на родине

Назаров — о словах Путина: молодые таланты должны играть на родине
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал слова президента России Владимира Путина, потребовавшего разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных хоккеистов. Такую задачу Путин поручил ФХР и Министерству спорта РФ.

«Тема очень актуальная. Я не удивлён, что на неё обратил внимание президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Фамилии этих дельцов в хоккейном мире давно известны, многие из них — граждане недружественных нам стран, не имеющие лицензии на работу в России и ворующие игроков. Конечно, молодые таланты должны развиваться на родине и радовать своей игрой российских болельщиков», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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