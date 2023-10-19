Чемпион СССР назвал причину хороших результатов «Спартака» в текущем сезоне

Чемпион СССР в составе «Спартака» Виктор Пачкалин оценил игру красно-белых в текущем сезоне. Подопечные Алексея Жамнова набрали 30 очков после 21 матча и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.

«Главная причина хороших результатов «Спартака» – то, что тренерский штаб возглавляет Алексей Жамнов. Он сам был великолепным центральным нападающим, который здорово играл и в атаке, и в обороне. То есть может научить всему. У него великолепный помощник — Алексей Ковалёв, легенда НХЛ, сборной России, блестящий нападающий, для которого в хоккее нет секретов. Ещё один тренер — Игорь Уланов, который мощно действовал и как разрушитель, и как мужик, всегда мог любому «навалять». Очень хороший был защитник. Люди опытные, повидавшие, сейчас сделали хорошую команду.

Тот случай, когда хорошие игроки стали хорошими тренерами? Есть такой предмет в обучении – «История физической культуры». Там сказано: тренер, особенно в детской команде, должен уметь объяснить и показать. Так вот – тренеры «Спартака» могут не только объяснить, но и показать. Пускай это не детский уровень, а взрослый, но игрокам это никогда не помешает.

Бывшие динамовцы сейчас управляют «Спартаком»? Ну а что? Сейчас жизнь такая, это нормально. Главное, что хорошо управляют. Жамнов давно связан со «Спартаком». Когда я работал директором школы клуба, он был начальником команды. Контакт у нас был очень хороший. Как ни придёшь к Алексею Юрьевичу, что ни попросишь, никогда ни в чём не отказывал. Всегда помогал, объяснял, что нужно, чего ждёт от школы. Мы легко находили общий язык. Человек он очень позитивный», — сказал Пачкалин в интервью «РБ Спорт».