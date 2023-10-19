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Кожевников — о словах Путина: мы воспитываем игроков, а они уезжают заграницу и пропадают

Кожевников — о словах Путина: мы воспитываем игроков, а они уезжают заграницу и пропадают
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который заявил о необходимости разобраться с «дельцами от хоккея, которые тащат наших игроков за границу».

«Давно пора разобраться с теми, кто везёт наших хоккеистов за границу. Тут главный вопрос в возрасте. Взрослые люди сами могут решить, готовы они уезжать или не готовы, хотят или не хотят. И я думаю, что будут введены категории: что до 16 лет нельзя никуда увозить юных хоккеистов.

Вижу ли я что-то плохое в том, что наши спортсмены уезжают в ту же НХЛ? Конечно. Мы их воспитываем, они туда уезжают и пропадают. А могли бы и здесь развиваться. Абсолютно правильное решение президента», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

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