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В «Оттаве» рассказали о сроках отсутствия Артёма Зуба после попадания шайбы от Овечкина

В «Оттаве» рассказали о сроках отсутствия Артёма Зуба после попадания шайбы от Овечкина
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Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб выбыл на небольшой срок. Об этом сообщает журналистка Клэр Ханна в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера канадского клуба Ди Джея Смита.

«Я не думаю, что Артём Зуб будет отсутствовать в долгосрочной перспективе», — заявил Смит.

Напомним, Артём Зуб в матче с «Вашингтон Кэпиталз» получил рассечение после броска соотечественника, форварда «столичных» Александра Овечкина с близкого расстояния. После броска Зуб упал на лёд, но смог самостоятельно подняться и уйти в раздевалку.

Сам матч завершился разгромной победой «Оттавы» со счётом 6:1. Зуб в этой встрече забросил одну шайбу. Овечкин, в свою очередь, отметился результативной передачей.

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