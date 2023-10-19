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Нападающий Джош Ливо пропустит выездную серию «Салавата Юлаева»

Нападающий Джош Ливо пропустит выездную серию «Салавата Юлаева»
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«Салават Юлаев» опубликовал состав на гостевое турне, в котором сыграет в Череповце с местной «Северсталью», в Минске с «Динамо», в Нижнем Новгороде с «Торпедо» и в Омске с «Авангардом».

Выездную серию пропустит форвард Джош Ливо. Напомним, нападающий пропустил домашний матч с минским «Динамо» (4:2) из-за повреждения. В текущем сезоне 30-летний игрок сыграл два матча, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Состав «Салавата Юлаева» на выезд:

Вратари: Богдан Выприцкий, Илья Ежов, Александр Самонов;

Защитники: Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Алексей Василевский, Никита Зоркин, Павел Коледов, Александр Комаров, Михаил Науменков, Григорий Панин, Динар Хафизуллин;

Нападающие: Данил Башкиров, Матвей Гуськов, Иван Дроздов, Владислав Ефремов, Глеб Кузьмин, Николай Кулёмин, Вячеслав Лещенко, Артем Пименов, Алексей Пустозёров, Егор Сучков, Евгений Тимкин, Александр Хмелевски, Александр Шаров, Сергей Шмелёв.

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