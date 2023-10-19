«Дайте ему играть спокойно. Человек же не машина». Каменский – о старте Овечкина

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил неудачный старт форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Почему Александр Овечкин так вкатывается в сезон? Дайте ему играть спокойно. Человек же не машина. Ему не надо никому ничего доказывать, он всем уже всё доказал. Сейчас только начало сезона, так бывает. Нормальное явление. Как он был бомбардиром, так и будет. Одним из лучших, если не лучшим.

Дело не в том, что партнёры Александра по команде слабоваты и не могут создать для него условия? Это надо смотреть по сезону. Команда сыгрывается. Соперники могут быть неудобные пока. Анализ делается после сезона. А что сейчас? Две-три игры сыграли, а ещё играть 80 — это ничего не значит. Всё будет нормально.

У Малкина хороший старт. Но это же люди, а не машины. Дай бог, чтобы они забивали, а мы будем радоваться за них. Хочется пожелать им, чтобы травм было поменьше, здоровья побольше. А играть они умеют. Великие люди в хоккее. Весь мир их знает», — сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.