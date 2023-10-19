«Будем действовать максимально жёстко». ФХР — о словах Путина про юных хоккеистов

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что организация будет максимально жёстко бороться с людьми, которые незаконно занимаются агентской деятельностью и пытаются увезти молодых российских хоккеистов в зарубежные клубы.

«Мы занимаемся лицензированием агентов, они сдают экзамен. Следим, чтобы не было каких‑то случайных людей или жуликов. При этом несколько лет назад с подачи ФХР был принят закон о том, что нелицензированная деятельность по трудоустройству граждан России за рубеж является уголовно наказуемой.

Единственный момент: на сегодня у нас только один рычаг влияния — лишение лицензии, запрет для клубов и игроков работать с нелицензированным агентом. Мы несколько раз выходили на уровень правительства с законодательной инициативой, чтобы работа без лицензии была административно‑правовым нарушением. В итоге [это предложение] не прошло согласование. Это был бы мощный рычаг.

По поводу тех товарищей без лицензий, которые прикрываются в том числе возможно лицензированными агентами, а сами чужими руками выгребают жар и пытаются увезти наших молодых ребят — с ними будем бороться и разбираться. Слова президента для нас очень важны. Это сигнал поддержки на всех уровнях, что мы этой деятельностью будем заниматься и не будем смотреть на каких‑то персон: кого этот человек представляет, крышует, с кем дружит. Будем действовать максимально жёстко», — сказал Курбатов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, президент России Владимир Путин обратился к президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с просьбой разобраться с агентами, которые уводят юных хоккеистов за границу.