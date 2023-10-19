«Весь «Вашингтон» на него молится». Кожевников — об игре Александра Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал неудачную игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«Там и команда начала не очень, Овечкин же ведь не один на лёд выходит. Здесь команда должна заиграть, а затем и у него пойдёт. «Вашингтон» не набирает хоккеистов, политика клуба от руководства зависит. Весь клуб на него молится. Так что посмотрим, что будет, потому что всего три игры прошло, и уже начинается вся возня. Надо хотя бы 15-20 игр сыграть, чтобы о чём-то можно было размышлять. 82 игры в сезоне НХЛ, ещё очень рано какие-то выводы делать», — заявил Кожевников в интервью «Газете.Ru».

Напомним, Овечкин второй год подряд не смог отличиться в трёх стартовых матчах сезона НХЛ. Всего это третий такой случай за карьеру 38-летнего хоккеиста. Впервые подобное случилось в сезоне-2012/2013 (тогда Александр забросил 32 шайбы в 48 матчах).

