Вратарь «Магнитки» Илья Набоков совершил фантастический сейв в матче с «Трактором»

В Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Металлург». Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

В конце второй двадцатиминутки вратарь магнитогорского клуба Илья Набоков совершил фантастический сейв, отразив шайбу, летевшую в пустой угол ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем сезоне Илья Набоков сыграл восемь матчей, в которых одержал четыре победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,90.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом». Игра пройдёт 22 октября и начнётся в 14:30 мск.