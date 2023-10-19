Вратарь «Магнитки» Илья Набоков совершил фантастический сейв в матче с «Трактором»
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В Челябинске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимает «Металлург». Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Юров) – 32:04 (5x4) 1:1 Ткачёв (Карпухин) – 46:57 (5x5) 2:1 Кравцов (Попов) – 56:16 (5x5)
В конце второй двадцатиминутки вратарь магнитогорского клуба Илья Набоков совершил фантастический сейв, отразив шайбу, летевшую в пустой угол ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем сезоне Илья Набоков сыграл восемь матчей, в которых одержал четыре победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,90.
В следующем матче «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом». Игра пройдёт 22 октября и начнётся в 14:30 мск.
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