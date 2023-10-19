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«Амур» впервые с 2016 года победил «Автомобилист» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 16-й минуте первого периода Стефан Да Коста с передач Сергея Широкова и Ефима Гуркина открыл счёт в игре. За пять секунд до конца первой двадцатиминутки Кирилл Капустин с передачи Евгения Грачёва восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Владислав Барулин с передач Александра Хохлачёва и Кэмерона Ли вывел хабаровский клуб вперёд. Спустя две минуты Кэмерон Ли с передач Кирилла Слепца и Якова Рылова упрочил преимущество дальневосточников.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что «Амур» последний раз побеждал «Автомобилист» в Екатеринбурге 23 ноября 2016 года (2:1 Б).

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Сибирью» 22 октября. «Амур» отправится в гости к «Торпедо» 21 октября.