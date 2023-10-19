«Трактор» одержал волевую победу над «Металлургом», прервав двухматчевую серию поражений

В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Металлург». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 13-й минуте второй двадцатиминутки Александр Петунин с передачи Данилы Юрова открыл счёт в матче.
На седьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передачи Ильи Карпухина сделал счёт равным. На 17-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Егора Попова принёс челябинскому клубу победу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом». Игра пройдёт 22 октября и начнётся в 14:30 мск. «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 23 октября в 19:00 мск.
- 19 октября 2023
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