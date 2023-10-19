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«Трактор» одержал волевую победу над «Металлургом», прервав двухматчевую серию поражений

«Трактор» одержал волевую победу над «Металлургом», прервав двухматчевую серию поражений
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В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Металлург». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Александр Петунин с передачи Данилы Юрова открыл счёт в матче.

На седьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передачи Ильи Карпухина сделал счёт равным. На 17-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Егора Попова принёс челябинскому клубу победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Юров) – 32:04 (5x4)     1:1 Ткачёв (Карпухин, Шабанов) – 46:57 (5x5)     2:1 Кравцов (Попов) – 56:16 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом». Игра пройдёт 22 октября и начнётся в 14:30 мск. «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 23 октября в 19:00 мск.

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