«Трактор» одержал волевую победу над «Металлургом», прервав двухматчевую серию поражений

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Челябинске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал «Металлург». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Александр Петунин с передачи Данилы Юрова открыл счёт в матче.

На седьмой минуте третьего периода Владимир Ткачёв с передачи Ильи Карпухина сделал счёт равным. На 17-й минуте периода Виталий Кравцов с передачи Егора Попова принёс челябинскому клубу победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».



В следующем матче «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом». Игра пройдёт 22 октября и начнётся в 14:30 мск. «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 23 октября в 19:00 мск.