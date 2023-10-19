«Величайший игрок». Кожевников высоко оценил игру Тарасенко в «Оттаве»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал старт российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко в новом сезоне НХЛ.

«Это психология — новый клуб, Владимир доказывает то, что является игроком высочайшего уровня, доказывает это сам себе, доказывает болельщикам, доказывает скептикам. У него есть все, чтобы переподписать контракт — он забивает голы, отдает передачи. Дальше — уже его решение, захочет он или не захочет, понравится или не понравится там играть, он величайший игрок. Надо показывать результат и от него отталкиваться», — заявил Кожевников в интервью «Газете.Ru».

Напомним, Тарасенко стал первым игроком в истории «Оттавы», который набрал несколько очков в каждой из своих первых трёх домашних игр за клуб.