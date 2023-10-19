Илья Воробьёв отправится в «Ванкувер» для работы на ближайшей домашней серии игр

Тренер Илья Воробьёв отправится в «Ванкувер Кэнакс» для работы на нескольких ближайших матчах команды.

«Да, я поеду в «Ванкувер» на домашнюю серию игр этой команды», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

Отметим, что в ближайшее время «Ванкувер» проведёт выездные матчи с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (20 октября), «Флоридой Пантерз» (22 октября) и «Нэшвилл Предаторз» (25 октября). В следующих матчах канадский клуб дома встретится с «Сент-Луис Блюз» (28 октября), «Нью-Йорк Рейнджерс» (29 октября) и «Нэшвиллом» (1 ноября).

Последним местом работы 48-летнего Воробьёва был «Металлург» в сезоне-2022/2023, с которым он в 2014 году выиграл Кубок Гагарина как ассистент главного тренера команды Майка Кинэна. В 2016 году Воробьев выиграл плей-офф КХЛ с «Металлургом», будучи главным тренером, а в 2017 и 2022 году выводил команду в финал Кубка Гагарина.

Напомним, в «Ванкувере» ассистентом главного тренера Рика Токкета работает Сергей Гончар.