Андрей Разин назвал причины поражения «Металлурга» от «Трактора»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2).

«К сожалению, проиграли в мелочах. Играли неплохо, особенно второй период. Было очень много моментов. К сожалению, забили только один гол. Третий период неплохо начали, контролировали игру, но две невынужденные ошибки привели к голам. «Трактор» с победой.

Во втором периоде по статистике «Металлург» является одной из худших команд КХЛ? Мы с Астане выиграли второй период, в Екатеринбурге выиграли второй период, в Новосибирске выиграли тоже. Что-то странное. Не могу ничего ответить на ваш вопрос.

Очень хорошую игру показывает Илья Набоков? Вратарей я не хвалю и не ругаю. Я уже говорил.

Сегодня мы в меньшинстве не пропустили, в большинстве забили одну шайбу с одного розыгрыша. У нас пятая игра на выезде, мы старались распределить силы, поэтому на это валить не стоит. Первый гол – техническая ошибка, второй – позиционная. Ничего страшного», — приводит слова Разина сайт «Трактора».

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом». Игра пройдёт 22 октября и начнётся в 14:30 мск. «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 23 октября в 19:00 мск.