«Нужно показывать, что «Трактор» чего-то стоит». А. Заварухин — о победе над «Металлургом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин оценил победный матч с «Металлургом» (2:1).

«Хорошо, что победили. Отличный настрой сегодня был. Ребята выполнили всё, что мы задумали. Хорошая игра – тяжёлый соперник. Мы не могли проигрывать это южноуральское дерби против лидера Востока. Нам нужно показывать, что мы чего-то стоим. Ребята молодцы.

Место Юртайкина занял Марушев, потом его место занял Котляревский, так трудно найти партнёра Робинсону? Мы пытались взвинтить темп, перейти на три состава. У нас это получилось.

«Трактор» почему-то дома забивает меньше, чем в гостях? Это тяжёлый вопрос. Мы создаём очень много моментов. Где-то не повезло, где-то вратарь хорошо сыграл. Мы от своей игры пытаемся не отходить. Сейчас работаем над реализацией.

Кто из травмированных поедет на выезд? Это секретная информация для соперника (смеётся). Все карты для соперника раскрывать не буду. Всё увидите в ближайшее время.

Как до новичков и иностранцев доносилось, что этот матч принципиальный? На этом делался акцент. Все должны понимать, что это две команды одной области. Сегодня был полный стадион. Нас хорошо поддерживали и вели нас вперёд до конца. Мы своей игрой болельщиков отблагодарили.

Почему не играл Мэдисон Бауи? У нас играют те, кто сильнее», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с омским «Авангардом». Игра пройдёт 22 октября и начнётся в 14:30 мск. «Трактор» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 23 октября в 19:00 мск.