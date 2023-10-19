Мартемьянов: Хохлачёв повторил своё видео на льду? Не видел никакого видео

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итог победного матча с «Автомобилистом» (3:1).

«Хорошая игра обеих команд, мы чётко играли на результат, забили хорошие голы в большинстве, меньшинстве, равных составах. Отмечу игру вратаря, Игорю тяжело было входить в сезон, первая полноценная игра в сезоне, он добротно играл. Команда заблокировала много бросков, чётко играли по счёту.

Бобков снова хорошо сыграл против бывшей команды? Тренер по вратарям знал, планировали, что Бобков сыграет в поездке, решили довериться Игорю сегодня и не прогадали.

Секрет волевой победы? Наш тренерский штаб считает, что чёткая самоотверженная игра в обороне — залог успеха. Если ты не отберёшь шайбу у соперника, то не победишь никогда. С нашим географическим положением считаю, что это достойный результат и нормальная игра. Мы играем самоотверженно, пластаемся, благодарен парням за это. Хотел бы поблагодарить наших немногочисленных болельщиков, их было слышнло — думаю, результатом мы их отблагодарили.

Хохлачёв повторил своё видео на льду? Не видел никакого видео — может, где-то оно есть, но я его не видел, мне не до этого, подготовка к матчу в другом плане идёт», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Сибирью» 22 октября. «Амур» отправится в гости к «Торпедо» 21 октября.