Главный тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин рассказал о поражении от «Амура»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:3).

«Считаю, хорошее начало с нашей стороны — поменяли позиции в большинстве, ребята забили гол. Эта ошибка во втором большинстве привела к пропущенному голу, в большинстве должно быть больше собранности и концентрации. Имели много бросков, но удачу надо заслужить, наверное, мы её не заслужили.

Два снайпера — Голышев и Мэйсек — в одном звене? Хотели сделать мощную тройку, чтобы получить голы в равном составе. Неплохо они взаимодействовали до травмы да Косты, сделали перестановку, чтобы развязать руки игрокам. Голов сегодня не было, основная проблема — взятие ворот, хотя и шайба отскакивала, и с пятака могли забить.

Ошибка в большинстве? Я говорил — надо работать над концентрацией. Может, и стечение обстоятельств такие атаки — должно было быть «2 в 2», недоработали опять же, пропустили гол.

Аликин играл против бывшей команды? Планировали, что он сыграет против Хабаровска.

Ждать ли Волка в игре против «Сибири»? Надеемся на это», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Сибирью» 22 октября. «Амур» отправится в гости к «Торпедо» 21 октября.