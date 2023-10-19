Щитов — о словах Путина: ФХР нужно улучшать работу детских хоккейных школ по всей стране

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал слова президента России Владимира Путина про отъезд молодых хоккеистов за океан.

«ФХР нужно, в первую очередь, улучшать работу детских хоккейных школ по всей стране. В регионах происходит очень много диких вещей. В командах работает множество неквалифицированных специалистов, которым не хватает образования. Нет надзорных органов и методистов. В детских школах творится полное безобразие. Тренеры плохо работают, они не справляются. Зарплата у них низкая. Кроме того, родители постоянно вмешиваются и проталкивают своих детей. Идёт очень ранняя специализация в детских школах, из-за которой многие перспективные ребята заканчивают, не успевая начать. Поэтому люди, видя, что у нас в стране всё не так хорошо с детским хоккеем, хотят уехать. Здесь они ставят катание, а потом уезжают за границу.

В других странах, например, недельная нагрузка составляет три тренировки в неделю. У нас же — шесть. Детей загоняют к десяти годам. К началу первенств России они по 1000 матчей проводят на коммерческих турнирах, а им нужно учиться кататься. Необходимо улучшать работу детских спортивных школ, повышать квалификацию детских тренеров и принимать законы, согласно которым родители не могли бы влиять на их работу. Тогда отток, возможно, сократится. У нас же в школах творится ужас, поэтому многие дети и хотят уехать. Это упущение Федерации хоккея России. В регионах много беспредела, я сам видел, как родители при пустых трибунах кричат на своих детей, орут и матерят их. Ребенок не знает, кого слушать: тренера или папу. У меня сын хоккеем занимается, я сам у детей спрашивал: «Вам нравится, как за вас родители с трибун болеют?». Они говорят: «Нет». Родители им мешают, потому что у них есть свои амбиции. Федерация хоккея должна очень серьёзно с этим бороться. Дети не хотят заниматься хоккеем, потому что их с детства заставляют работать. А нужно получать удовольствие от творчества, как это происходит в «Спартаке», «Торпедо» и «Северстали». А у нас: работа, работа, работа. За границей ребят привлекают к хоккею через игры, чтобы они получали удовольствие. И только так. ФХР нужно очень много работать в этом направлении. Пока этого не видно.

Путин правильно сказал, что нам нужно сохранять таланты. Но мы этого не делаем. Канадцы могут несколько сборных набрать, а мы только одну. В детских школах скауты лоббируют блатных детей. Привозят ребёнка в школу из другого города, а он хуже всех остальных детей. Спрашивается: почему так происходит? А потом выясняется, что у его папы в другом городе сеть автомобильных заправок. Есть над чем работать. Дай бог, чтобы чиновники услышали Путина и взялись за дело», — сказал Щитов в интервью AllHockey.