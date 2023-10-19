«Если он не бросает, не забивает, то что он делает?» Журналист Daily Faceoff — об Овечкине

Журналист Фрэнк Серавалли в подкасте Daily Faceoff Live оценил последние результаты «Вашингтон Кэпиталз» и капитана команды Александра Овечкина.

«Не уверен, что есть какое-то решение на долгосрочную перспективу, если рассматривать весь сезон из 82 игр. Особенно с учётом того, насколько медленными выглядят игроки «Вашингтона». Брайан Маклеллан, их генеральный менеджер, в конце прошлого сезона как бы намекал на отсутствие темпа, особенно когда речь шла о ком-то вроде Никласа Бекстрёма.

Эта команда застряла в какой-то ситуации в духе: «Эй, мы собираемся попытаться быть конкурентоспособными или мы перестраиваемся?» Что именно мы делаем?» Они застряли в нейтральном положении.

Невероятный показатель для Алекса Овечкина: 1350 игр за карьеру в НХЛ, и это первый раз, когда он не нанёс ни одного броска по воротам в двух играх подряд. Если он не бросает, не забивает, то что он делает? До этого момента такое никогда не было вопросом, потому что всё, что он делал — это бросал и забивал. Так что если эта часть их команды, двигатель, мотор не поедет, то «Кэпс», вероятно, будет довольно тяжело двигаться вперёд», — заявил Серавалли.