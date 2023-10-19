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Кросби вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам за один клуб

Кросби вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам за один клуб
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на шестое место в истории НХЛ по очкам за один клуб, сообщает пресс-служба лиги. 36-летний нападающий сделал результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:6).

Теперь на его счету 1507 (553+954) очков в 1194 матчах в НХЛ за «пингвинов». Кросби превзошёл достижение Рэя Бурка (1506 результативных баллов за «Бостон Брюиинз»). На пятом месте находится Джо Сакик (1641 очко за «Колорадо Эвеланш»). Рекорд принадлежит Горди Хоу (1809 баллов за «Детройт»).

В следующем матче «Питтсбург» сыграет в гостях с «Сент-Луис Блюз» 22 октября в 3:00 мск.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

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