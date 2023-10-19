Плющев: о чём говорить, если из-за судейства в КХЛ срывается даже Ларионов?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал письмо нижегородских болельщиков с просьбой об отставке главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Поводом для этого стал ряд спорных решений арбитров встречи «Торпедо» — «Сибирь» (4:5 Б), вынесенных не в пользу нижегородской команды.

«Нижегородских болельщиков можно понять, с точки зрения арбитража матч получился проблемным. К сожалению, игр с таким судейством в этом сезоне много — и такие письма могут стать новой модой.

Но не знаю, есть ли в них смысл. Почему пишут только в КХЛ, а не, скажем, в ФХР, которая курирует судейство? Судя по последним событиям, тема справедливого спортивного арбитража беспокоит даже президента страны. Так что инстанций много.

Какие судейские ошибки испортили матч в Нижнем Новгороде? Грубая ошибка — лишь двухминутный штраф Прохоркина на форварде «Торпедо» Атанасове. Там чистые «5+20», вне зависимости от степени серьёзности травмы. Ведь нападающий «Сибири» меняет направление своего движения, выставляет ногу и умышленно бьёт Атанасова коленом в колено. На встречном движении это самый травмоопасный приём в хоккее. Атанасову крупно повезло, что избежал тяжёлой травмы.

Вообще самым показательным считаю то, что удаление за затяжку игры, а фактически за споры заработал Игорь Ларионов. Он всегда был самым спокойным и хладнокровным хоккеистом на льду, такой же Игорь и на тренерской лавочке. И вот даже Ларионов из-за судейства срывается. Ну о чём тут говорить?», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.