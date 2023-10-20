Крэйг Андерсон проведёт прощальный матч за «Оттаву» и станет хоккейным связным в «Баффало»

Вратарь Крэйг Андерсон, выступавший в 21 сезоне НХЛ, подпишет однодневный контракт с «Оттава Сенаторз», где провёл 10 лет, для участия в прощальном матче, сообщает TSN. Этой игрой станет встреча с «Баффало», которая пройдёт 25 октября в 1:45 по московскому времени. «Сэйбрз» были последней командой Андерсона, где он отыграл два года.

При этом «Баффало» объявил, что 42-летний Андерсон получил в клубе необычную должность хоккейного связного. Согласно заявлению «Сэйбрз», экс-вратарь будет «голосом, которому доверяют в раздевалке, обеспечивающим понимание, руководство и поддержку» для игроков и тренерского штаба. Данная должность предусматривает неполный рабочий день, Андерсон не будет считаться частью тренерского штаба или руководства клуба.

«Голос Крэйга Андерсона, его опыт и любовь к игре стали неоценимыми компонентами роста нашей команды за последние два сезона. Наши игроки получили большую пользу от привычек и уроков, которые он усвоил за свою успешную 20-летнюю карьеру», — заявил генеральный менеджер «Сэйбрз» Кевин Адамс.