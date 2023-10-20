В «Тампе» рассказали о ходе восстановления Василевского

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о ходе восстановления российского голкипера Андрея Василевского. Три недели назад вратарю сделали микродискэктомию в связи с грыжей диска поясничного отдела. Василевский должен вернуться в строй в конце ноября или начале декабря.

«Сроки не изменились. Он трудоголик в том, что касается подготовки и в том, как он следит за своим телом. Поэтому иногда приходится немного его приостанавливать, чтобы просто позволить природе делать своё дело, а телу — своё. Всё идёт по плану», — приводит слова Купера Associated Press.

Василевский выиграл «Везина Трофи» в 2019 году как лучший голкипер лиги и «Конн Смайт Трофи» в 2021 году как MVP плей-офф. В 2020 и 2021 годах Василевский вместе с «Тампой» выигрывал Кубок Стэнли.